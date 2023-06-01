شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تعبر عن اشتياقها لوالدها.. وتامر حسنى: ماتخفيش عليه فى دار الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة دينا الشربينى، عن اشتياقها لوالدها الراحل، ونشرت صور له عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، بأغنية "ارجعلى أنا قلبى معاك" للنجم تامر حسنى".



دينا الشربيني

وإعاد تامر حسنى، نشر بوست دينا على حسابه على انستجرام، وكتب قائلا:" يا دينا بابا راح عند الحق احنا هنا اللى فى الباطل هو راح عند الرحمه كلها واحنا اللى فى الشقاء يعنى ماتخفيش عليه"، ثم ردت عليه دينا قائلة:"شكرا يا تامر اوى بجد اللهم امين يارب ارحمه و اغفر له".

تجسد النجمة دينا الشربينى في فيلم " تاج " دور مدرسة موسيقى " في أول بطولة لها مع النجم تامر حسنى.

و المقرر طرح الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.