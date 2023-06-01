شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم استئناف عرض مسرحية " سيدتى أنا" على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم على المسرح القومى بالعتبة عرض مسرحية " سيدتى أنا " بطولة نضال الشافعى وداليال البحيرى وتأليف وإخراج محسن رزق والعرض تم افتتاحة الاسبوع الماضى عرض "سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومى برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

وأشاد المخرج خالد جلال بالعرض وأداء أبطاله، وبكل العناصر الفنية للعرض من ديكور وإضاءة واستعراضات وأزياء وموسيقى، ليخرج فى صورة مشرفة تليق بتاريخ وعراقة المسرح القومي، مؤكدا على أن الفن الهادف والعروض المسرحية القيمة تجذب الجمهور ، مما يساهم فى تنشيط الحركة المسرحية، وهو ما تشهده حاليا كافة خشبات مسرح الدولة.



من العرض

من جانبه وجه الفنان محسن رزق مخرج عرض "سيدتى أنا"، الشكر لكل فريق العمل لما بذلوه من جهد كبير طوال فترة البروفات، مثمنا دور المخرج خالد جلال فى إعادة الوهج إلى البيت الفنى للمسرح.

عرض "سيدتى أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.