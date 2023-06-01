شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تسافر للمغرب من أجل تكريمها بفعاليات مهرجان الداخلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر اليوم الفنانة رانيا فريد شوقى إلى المغرب من أجل حضور فاعليات مهرجان الداخلة في دورته الـ 11، وذلك من أجل تكريمها خلال الدورة التي تنطلق خلال الشهر الجارى، وتشهد تكريم خاص لها.

كما تشهد الدورة الـ 11 من المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، الذي تنظمه جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية فعاليات خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو 2023، تكريم لاسماء أخرى بجانب الفنانة رانيا فريد شوقى، مثل المغربية أسماء الخمليشي، والمخرج والمنتج الأنكولي زيزي كامبوا، وستنعقد ندوة تكريمها في أول أيام المهرجان، حيث تديرها الكاتبة والناقدة ناهد صلاح.

وتنضم ناهد صلاح أيضًا إلى لجنة التحكيم لمسابقة الفيلم القصير، يرأسها القصير الإعلامي والناقد السينمائي بلال مرميد، بعضوية المخرجة الموريتانية أمال سعدبوه، المونيتيرة التونسية نادية التويجر، الاعلامي المغربي بكار الدليمي.

بينما يشارك الفيلم المصري "الباب الأخضر" تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، عابد عناني، حمزة العيلي في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن20 فيلمًا، إذ يرأس لجنة التحكيم لهذه المسابقة د. فريدا إيكوتو، رئيسة شعبة الدراسات الإفريقية بجامعة ميتشجان، بعضوية ماكا كوتو وزير الثقافة السابق في الكيبيك، دانا شونديلماير منتجة ومصممة ملابس سينما من الولايات المتحدة الأمريكية، سناء العلوي ممثلة من المغرب، المخرج ريموند راجاوناريفيلو من مدغشقر.

وفي إطار تأكيد المهرجان لهويته السينمائية الإفريقية والعربية، سيتم الإعلان عن شراكته مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بحضور مديرته المخرجة عزة الحسيني، إضافة إلى فاعليات عدة من ورش وندوات ولقاءات فنية، تشهد تواجدًا زخمًا لمخرجين ومنتجين ونجوم الفن السابع، حسبما صرح زين العابدين شرف الدين رئيس مهرجان الداخلة.