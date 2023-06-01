شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: التنوع في دراما رمضان مقصود وندعم أي حدث يساهم في إعلاء الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال لقائه مع تلفزيون الخليج 365 مع سارة إسماعيل بحفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية، دعم أي حدث يساهم في إعلاء شأن الفن المصري.

وأضاف عمرو الفقي:" فكرة جوائز المسلسلات فكرة هايلة لأن الموسم الرمضاني هو الموسم الأكبر"، موضحا أن اختيار الجمهور هو أمر جيد لأنه يأتي بنتيجة دون أهواء.

وأشار عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن التنوع الذي شهده موسم رمضان الماضي على مستوى الدراما هو أمر مقصود، وشهد تقديم الدراما الدينية والتاريخية وتقديم المسلسلات المكونة من 15 حلقة بشكل أكبر من أي موسم مضى.

واستطاعت دراما المتحدة الهيمنة على أغلب جوائز المسلسلات الرمضانية ، حيث فاز المخرج محمد سامى بجائزة أفضل مخرج لمسلسل 30 حلقة عن "جعفر العمدة"، وحصد المسلسل جائزة أفضل مسلسل دراما، ومحمد رمضان أفضل ممثل، وأحمد داش أفضل ممثل مساعد، فيما حصد أحمد أمين جائزة أفضل ممثل كوميدى عن مسلسل الصفارة، ونالت منى زكى جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، ونال المخرج محمد شاكر خضير جائزة أفضل مخرج لمسلسل 15 حلقة عن نفس المسلسل، وحصل بيشوي روزفيلت على جائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل "تحت الوصاية"، فيما نال المسلسل جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب، بينما نالت وكالة ميديا هب "سعدي - جوهر" بجائزة أفضل وكالة في العام.

وذهبت جائزة أفضل أزياء لحسن مصطفى عن مسلسل "جت سليمة" و"حرب"، وشهد حفل توزيع الجوائز إهداء طه الدسوقي الجائزة التى حصل عليها وهي جائزة أفضل نجم صاعد إلى الطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والذى نافس معه في نفس الفئة، ليسجد عمر شريف ساجدا شكر لله وهو يبكي من فرحته بالجائزة.