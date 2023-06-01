شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مصطفى يحضر لفيلم روائى طويل بعد جائزة مهرجان كان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراد مصطفى الذى فاز فيلمه "عيسى" بجائزة "رايل الذهبية" فى إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد ضمن فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي أنه يحضر لفيلم روائى طويل.

وأضاف مراد فى تصريح لـ ”الخليج 365” إن فيلمه الجديد فى مرحلة التطوير، وأنا متواجد فى باريس الآن لهذا السبب، ومن المتوقع تصويره العام المقبل"، ويدور حول مجتمع المهاجرين فى مصر وخاصة فى منطقة عين شمس .

وتابع أن طموحه أن يقدم المزيد والمزيد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، وهذا كل ما يشغله طوال الوقت.

وحول سبب غياب الأفلام المصرية عن المهرجانات الكبيرة مثل مهرجان كان، أوضح مراد مصطفى، أنه لا يره المشكلة فنية ، فمصر مليئة بالمخرجين والممثلين الموهوبين، المشكلة تتعلق بالتمويل بشكل خاص والذى يأخذ وقتا طويلا ، لكن من الممكن أن ترى فى عام واحد 4 أفلام دفعة واحدة تشارك فى مهرجانات كبيرة، فالتمويل يؤثر سلبا على غزارة الإنتاج.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة بين 15 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

عيسى الفيلم القصير الرابع للمخرج مراد مصطفى ويواصل فيه الهدف الذى بدأه فى أعماله السابقة، وهو الحكى عن غير المصريين وتحديدًا الأفارقة اللى بيعيشوا في مصر.

فيلم عيسى، يتتبع قصة مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.