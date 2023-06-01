شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد والدته بصورة لهما معاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب محمد رشاد على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد والدته من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك بنشر صورة لهما معاً، وعلق عليها بكتابة : "كل سنة وإنتى منورة حياتي و ملياها بركة و رزق و خير، ربنا يباركلي فيكي و يشفيكي يا ست الكل يا حياتي و عمري كله، كل سنة و إنتي طيبة يا أمي".



المغنى محمد رشاد مع والدته

وكان المطرب محمد رشاد قد قال: "أغنيتى "قلبى مال" موجهة إلى غادة خطيبتى اللى وشها حلو عليا قوى وبعتبرها تميمة الخير عليا، وبإذن الله سنتزوج بداية العام القادم، لافتا إلى أنه يحاول التقلل من الظهور على السوشيال ميديا مقتديا بذلك بالهضبة عمرو دياب الذى لا يظهر إلى فى شغله أو فى عمل فنى يقوم به، فكثرة الظهور على السوشيال ميديا ستجعل الفانز تمل من كثرة الظهور، مؤكدا أنه يتعامل بتلقائية شديدة على السوشيال ميديا".