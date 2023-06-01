شكرا لقرائتكم خبر عن "عشمه قاتله" كليب جديد لـ محمد أسامة مطرب الغزالة رايقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الطفل محمد أسامة الشهير بأغنية "الغزالة رايقة"، أغنية جديدة تحمل طابعا دراميا، والأغنية تحمل اسم "عشمه قاتله" وهي من كلمات أيمن عز وألحان محمود شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "عشمة قاتله" هي أولى أغاني محمد أسامة هذا الموسم ضمن ميني ألبوم جديد يحضر له حاليا ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين وموزعين الموسيقى منهم عزيز الشافعي، تامر حسين، ومدين، أحمد حسن راؤول ،أيمن عز، محمود شحاته، وسام عبد المنعم ويحيي يوسف.

يذكر أن محمد أسامة انتهى مؤخرا من تسجيل ديو جديد يجمعه بالنجم اللبناني "جو أشقر" يحمل اسم "يحيا السهيرة" وهي من كلمان أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف وصورت بطريقة الفيديو كليب علي أن يتم طرحها في منتصف شهر يونيو عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، كما يحضر أغنية جديدة ستكون ديو أيضا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف 2023.