شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يسافر للمغرب لتكريمه بمهرجان تطوان الدولى لمسرح الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر منذ قليل، الفنان الكوميدى سامح حسين، إلى دولة المغرب لحضور فعاليات مهرجان تطوان الدولى لمسرح الطفل في دورته الـ 14، حيث سيتم تكريمه هناك كأحد أهم نجوم الكوميديا في مصر، وذلك في دورة من عمر المهرجان تحمل اسم النجم الكوميدي الراحل سمير غانم أحد أيقونات الكوميديا في الوطن العربي.

وقالت إدارة المهرجان إن هذه الدورة سيتم الاحتفاء بسمير غانم وإحياء ذكراه بحكم أنه من الفنانين الذين قدموا عدة أعمالا حول الأطفال، تكريمًا لروحه، والمهرجان يقام من يوم 1 يونيو وحتى يوم 6 يونيو.

وكان الفنان سامح حسين قد شارك مؤخرًا مع أهالى شمال سيناء فرحة أعياد ذكرى التحرير الـ41، والعيد القومى للمحافظة، وقضى ساعات وهو فى طريقه للعريش بين أهالى قرية الروضة والتقى خلال زيارته بأسر شهداء الروضة وقام بزيارة مسجد شهداء الروضة.

وفى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، قال الفنان سامح حسين، إنه يقدم التهنئة لكل المصريين وكل أهالى شمال سيناء بذكرى التحرير، لافتا ان سيناء قطعة غالية على قلبه وقلب كل مصرى، وأهل سيناء نعتز انهم منا ونحن منهم.