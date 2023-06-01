شكرا لقرائتكم خبر عن على الألفي يطرح أغنية "ماتلزمنيش" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب على الالفي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ماتلزمنيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، يوم الثلاثاء المقبل، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع كريم أسامة.

وقال مؤخرًا المطرب على الألفى، إنه غنى بحفلة حياة كريمة بقرية اسمها النجارين بكفر الشيخ، معقبًا: "ركبنا توك توك عشان نروح الحفلة والناس كانت بسطاء وسعيد جدًا بالطبقة اللى جت سمعتنى وكان ليا الشرف.. وكانوا عارفين الأغانى وبيغنوا معايا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "حياة كريمة بتوصل للمواطن أساسيات الحياة وكذلك أساسيات الفن والارتقاء بذوق الفن ويعتبر دور الفن وتثقيفى ورسالة ومعنى للمواطن المصري".

وتابع:"عام 2022 كان سعيدا علي وعملت مشروع غنائى كبير، وكذلك عملت حفلة واحدة بمسرح الجمهورية.. وشاركت فى العديد من الأغانى الوطنية".

وأوضح:"هناك نهضة درامية بتحدث حاليا، ولكن الغناء ليس لديها شركات إنتاج ولكن المطرب ينج لنفسه.. والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حاليا بتنتج للفنانة أنغام برنامج والعديد من البرامج جعلت الفنان المصري يتشاف كويس".