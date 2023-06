شكرا لقرائتكم خبر عن والدة جينا أورتيجا تبرز أضرار التدخين بعد انتشار صور لـ ابنتها وهى تدخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت والدة الممثلة الشابة جينا أورتيجا على الفيديو الذى يظهر ابنتها وهي تدخن، في الأسبوع الماضي، حيث تداول متابعون للممثلة الشابة مقطعًا يظهر بطلة مسلسل Wednesday وهي تدخن سيجارة، ما أثار مخاوف على صحتها.



جينا أورتيجا ووالدتها ناتالى أورتيجا

رداً على ذلك قامت والدة جينا، ناتالي أورتيجا، بوضع بعض من الصور على خاصية الاستورى على حسابها بـ موقع الصور إنستجرام، التي تسلط الضوء على مخاطر التدخين.

وكانت الصورة هي لـ شخصية Gollum من فيلم The Lord Of The Rings، التي كتب عليها: "لا تصدق هذه الأكاذيب حول كون السجائر سيئة بالنسبة لك، لقد دخنت معظم سنواتي الـ 21 وأشعر بشعور رائع! "



ستورى ناتالى أورتيجا

ومن ثم وضعت بعض الصور التي تسلط الضوء على الأمراض والرائحة "البغيضة" التي يمكن أن يسببها التدخين، واختتمت ناتالي الصور بـ اقتباس عن الأمومة، حيث كتبت "الأم دائما أم، إنها لا تتوقف أبدًا عن القلق بشأن أطفالها، حتى عندما يكبرون جميعًا ولديهم أطفال".



جينا أورتيجا

وتدور قصة مسلسل Wednesday حول الشخصية الفخرية وهي تحضر أكاديمية نيفرمور، وهي مدرسة حيث يتمتع الأطفال الخارقون بفرصة التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خلالها تتمكن Wednesday من تحسين مهاراتها النفسية، من خلال التعامل مع طلاب وشخصيات أخرى أثناء مشاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة للطبيعة، بالإضافة إلى إيقاف موجة القتل الوحشية، كل ذلك أثناء محاولتها التنقل في علاقاتها الجديدة في المدرسة.

العمل من إخراج المخرج تيم بيرتون ويدور حول الابنة الفخرية لعائلة آدامز التي تقوم بدورها الممثلة الشابة جينا أورتيجا من بين الممثلين الذين انضموا إلى أورتيجا، كاثرين زيتا جونز بدور والدتها مورتيسيا آدامز، ولويس جوزمان في دور أخيها جوميز آدامز، وفريد ​​أريميسن في دور العم فيستر، وإسحاق أوردونيز في دور باجسلي أدامز، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين جويندولين كريستي، جيمي ماكشين، بيرسي هاينز وايت، هانتر دوهان، إيما مايرز، جوي صنداي، نعومي أوجاوا، موسى مصطفى، جورجي فارمر، ريكي ليندهوم، وكريستينا ريتشي.