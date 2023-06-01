شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده وعمر العبد اللات يغنيان فى حفل زفاف ولى عهد الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان محمد عبده وعمر العبد اللات بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية، مساء اليوم الخميس، حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد على الأميرة رجوة الحسين، وذلك فى حفل الزفاف الرسمى الذى أقامه الملك عبد الله الثانى بن الحسين والملكة رانيا العبد الله فى القصور الملكية الأردنية.

وقدم الفنانان حفلاً رائعاً ومميزاً يليق بهذه المناسبة، وكانت مفاجأة الحفل تقديمهما عملاً غنائياً مشتركاً بينهما، لحنه الفنان عمر العبد اللات من كلمات الشاعر صالح الشادى وتوزيع أيمن عبدالله، يقول مطلعه:

"عمان غـرّد جـوّها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمان غنوة/ غـنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية.