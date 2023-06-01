شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى: "بعد سنين" هديتى للمصريين.. وسعيدة بالغناء فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى الفنانة اللبنانية هبة طوجى جمهورها المصرى بعد غياب، عبر حفل غنائى على مسرح دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 16 يونيو.

وعبرت هبة طوجى عن سعادتها للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة فى تصريحات صحفية: "اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصرى فى القاهرة بعد الغياب، واحتفل معهم بألبومى الجديد (بعد سنين)".

كما أضافت هبة طوجى: "أتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهى تجربة مثيرة وحماسية لى، رغم غنائى على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبى، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات ألبومى الجديد وأهديها للجمهور".

واحتفلت هبة طوجى مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذى يضم 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التى تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمى مع النجم لويس فونسى بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسى العالمى إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها فى تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.