"القومي للمرأة" يكرم فريق عمل مسلسل" حضرة العمدة"

القاهرة - سامية سيد - كرم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، فريق عمل مسلسل "حضرة العمدة" وذلك خلال حفل المرأة في الدراما والذي أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، حيث تم تكريم المنتج ريمون مقار، والمؤلف إبراهيم عيسي وتسلمته زوجته السيدة أميرة حسن، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والمخرج عادل لبيب.

ويأتى الحفل بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس، من بينهم محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة "ميديا هب media hub"، ويسرى الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنجمات منى زكى، ودنيا سمير غانم، ونهال عنبر، ونيللى كريم، وروجينا، والفنان عصام السقا، والطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والطفلة مريم، والكاتبة مريم نعوم، والمخرج ماندو العدل، والمخرج سامح عبد العزيز.

ويقدم المجلس القومى للمرأة بثا مباشرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك لعرض الحفل الذى يحتفى من خلاله المجلس بكل الأعمال الدرامية التى تم تقديمها فى رمضان 2023، ودعمت قضايا المرأة، ويتم خلاله تكريم صناع الدراما من منتجين ومخرجين ومؤلفين وبطلات.