شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يكرم منى زكى عن دورها فى "تحت الوصاية" بدراما رمضان 2023.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل "المرأة في دراما رمضان"، والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة، لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023، تكريم النجمة منى زكى عن دورها فى مسلسل تحت الوصاية.

كما كرم المجلس الطفلتين فرح وفريدة، والمؤلف خالد دياب والمؤلفة شيرين دياب، والمخرج محمد شاكر.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

ويأتى الحفل بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس، من بينهم محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة "ميديا هب media hub"، ويسرى الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنجمات منى زكى، ودنيا سمير غانم، ونهال عنبر، ونيللى كريم، وروجينا، والفنان عصام السقا، والطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والطفلة مريم، والكاتبة مريم نعوم، والمخرج ماندو العدل، والمخرج سامح عبد العزيز. ويقدم المجلس القومى للمرأة بثا مباشرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك لعرض الحفل الذى يحتفى من خلاله المجلس بكل الأعمال الدرامية التى تم تقديمها فى رمضان 2023، ودعمت قضايا المرأة، ويتم خلاله تكريم صناع الدراما من منتجين ومخرجين ومؤلفين وبطلات. وقدمت الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل تحت الوصاية، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي 7، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمد لله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.



























































































































































































































حفل مجلس القومى للمراه (27)



































































































