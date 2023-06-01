شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الانتظار قطعيا.. فرنسيون يبحثون عن السعادة على مسارح القاهرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من الطلاب الفرنسيين الدارسين للغة العربية فى مصر، مسرحية بعنوان "ممنوع الانتظار قطعيا"، وذلك اليوم الخميس، على خشبة مسرح المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة، من تأليف وإخراج كريم عرفة.

"ممنوع الانتظار قطعيًا.. عن السعادة الحاضرة والسعادة المنتظرة" مسرحية تدور أحداثها فى أحد أحياء القاهرة القديمة، حيث يختفى فجأة الحاج جابر المِخَلَّص صاحب إحدى أكبر عمارات الحيّ، ليتحوّل اختفاؤه المفاجئ هذا إلى لغز، كما كان وجوده أيضًا لغزًا حيرّ الجميع .

كان الجميع يتمنون الخلاص من الحاج جابر وكلهم كانوا يشعرون بالأمان فى وجوده، لذا لم تكتمل فرحتهم باختفائه، فسرعان ما اكتشفوا ضياعهم بضياعه، وبعد وقت تأتى إليهم رسالات مختلفة من المخلّص تخبرهم بعودته، فيجدون فى هذه الرسائل ملاذهم الوحيد لتحمّل حياتهم التى قد توقفت بغيابه.

يقول كريم عرفة مخرج العرض لـ"الخليج 365" إن التجربة مختلفة فالممثلون لغتهم الأولى الفرنسية فكان الهدف أن يجيدوا تمثيل شخوصهم بروح الشخصيات المصرية".

وأضاف: "بالفعل استوعبوا مكونات الشخصية المصرية وجسدوها على خشبة المسرح، كما تمكنوا من توظيف ما تعلموه فى اللغة العربية فى التعبير عن المشاعر المختلفة داخل دراما العرض المسرحى".

المسرحية من بطولة جان، إيفا، فيرناند، أليس، هيكتور، كليان ، بطرس، جبريال، تسجيل صوتى محمد مجدى ياسين، إعداد موسيقي كريم عرفة، ملابس وإكسسوارات محمد عبد المغيث، إعداد وتنفيذ صوتي أحمد مجدى، إضاءة شريف البرعى، تأليف وإخراج ومتابعة لغوية كريم عرفة، وإشراف عام علي موهوب.

كريم عرفة مخرج ومؤلف وروائي، كتب العديد من المسرحيات منها أنا هاملت، عن العشاق، وبيقولوا الحب، حدوتة حتتنا، قهوة وسط البلد، وصدرت له حديثا رواية بعنوان "نهايات متقاطعة".