شكرا لقرائتكم خبر عن كريم صبحي:دورى فى جعفر العمدة كان غامض والناس تفاجئت إنى متفق مع الملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان الشاب كريم صبحى، ضيفاً على "تليفزيون الخليج 365"، مع المذيعة سارة إسماعيل، وتحدث عن مشاركته مؤخراً في مسلسل جعفر العمدة وكيف كان تفاعل الجمهور وردود الفعل قائلاً: "حاجة مهمة أن يكون في تفاعل بين الجمهور والأعمال الفنية سواء كانت في السينما والدراما والمسرح، ودى حاجة كويسة أن يكون في تواصل بين الجمهور والأعمال اللى بيتفرجوا عليها".

وتابع كريم صبحى: "حاولت يكون الدور فيه غموض، والناس تفاجئت في النهاية إنى مش جاى انصب على وداد واكتشفوا إنى متفق مع الملكة صفصف فدى كانت حاجة كويسة".

وأضاف كريم صبحي: "لما بتفرج على دور على الشاشة بيعجبنى أداء الممثل فيه ولكن عمرى ما اتخيل نفسى فيه، والدور لما بيتعمل من ممثل معين بيكون خلاص في ذاكرة المشاهد، وكان في أعمال فنية راقية ومحترمة في رمضان الماضى".

واستكمل: "أجواء تصوير جعفر العمدة كانت ظريفة وكانت أيام تصويره بالنسبة ليا مش كتيرة لإنى صورت لمدة أسبوع فقط ولكن انبسطت فيه والأجواء كانت مريحة والناس كلها حابة بعض، والمسلسل جماهيرياً حقق نجاح كبير جدا، وبتمنى أن الأعمال اللى نعملها بعد كده تعمل فرقعة مع الجمهور".