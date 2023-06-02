شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يهنئونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة هالة صدقى بعيد ميلادها اليوم الخميس، إذ يوافق 1 يونيو من كل عام، خلاف ما هو منشور على ويكيبديا 15 يونيو.

وهنأت الفنانة إلهام شاهين زميلتها هالة صدقي تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها ونشرت مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي وأختي وأصدق صديقة وعشرة عمري الحلوة.. صاحبتي الجدعة الجميلة هالة صدقي.. عقبال 100 سنة صحة ونجاح وفرح وراحة بال.. ربنا يسعدك ويخلينا لبعض يا صاحبتي هالة صدقي".

وأضافت إلهام شاهين: "هالة اتعودت إنها تصوم في شهر رمضان وتيجي تفطر معايا، وساعات بتبقى عاملة زي أمي، حالة جميلة وأطيب خلق ربنا، وخيرة جدا، وجدعة أوي، وصديقة العيلة كلها".

واحتفى ”الخليج 365” بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في استقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى"، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.