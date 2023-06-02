شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يجري بروفات حفل "الصوت والضوء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الموسيقار عمر خيرت بروفات بصحبة المايسترو ناير ناجي وفرقته الموسيقية استعدادا للحفل الخاص به الذي سيقام يوم السبت المقبل 3 يونيو على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، ويقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وأكد خيرت أنه سيقدم باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة".

وقال: "متحمس جدا للحفل، والحضور الكبير سواء من مصر أو من أي مكان في العالم، فهي فرصة لمشاركة موسيقاي مع المزيد من الجمهور وهو ما أسعي إليه خلال الفترة القادمة، ولذلك أطلقت علي تلك الحفلة اسم "تجربة عمر خيرت" فستكون تجربة تفيض بالأجواء الساحرة حيث يرتدي الضيوف ملابس السهرة، ويستمتعون بحفل استقبال عند غروب الشمس يطل على أهرامات الجيزة العظيمة، قبل الاستمتاع بليلة مليئة بموسيقى خيرت الخلابة".