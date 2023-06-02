شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد المخرج أحمد توفيق .. أخرج تحفة "لن أعيش فى جلباب أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الثانى من يونيو مع ذكرى ميلاد الفنان والمخرج أحمد توفيق، الذى قدم للسينما والتليفزيون العديد من الأعمال الدرامية الخالدة، منها "لن أعيش في جلباب أبى"، و"هارون الرشيد"، و"عمر بن عبد العزيز.

المخرج صلاح أبو سيف هو من اكتشف الفنان والمخرج الراحل أحمد توفيق، بعدما قدمه للمرة الأولى في فيلم "لا وقت للحب" ثم توالت أعماله السينمائية ومنها دوره الشهير في فيلم "القاهرة 30"، وقد اشتهر بتعاونه مع الفنان الراحل نور الشريف، وربما لا يعلم كثيرون أنه هو نفسه مخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".

كما أخرج أيضا عددًا من الأفلام منها "القبطان" وتألق في الأدوار السينمائية المهمة منها فيلم "شيء من الخوف"، "القاهرة 30"، "لا وقت للحب"، و"شئ من العذاب"، و"علي من نطلق الرصاص"، "فرسان اخر زمن"؛ وذاع صيته في الأوساط الفنية بالتزامه ومهارته الفنية والتقنية.

لم يكن أحمد توفيق مجرد ممثل فقط ولكنه كان مخرجا قويا وله العديد من الأعمال التى حققت نجاحا كبيرا سواء فى السينما او الدراما، ولا يعرف أحد بأنه هو من أخرجها، فبدأ فى مجال الإخراج من خلال العديد من الأعمال الدينية، ثم بدأ فى إخراج المسرحيات أبرزها، سيدتى الجميلة، زوجات وأزواج، راسب مع مرتبة الشرف، الدخول بالملابس الرسمية.