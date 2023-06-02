شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يحتفل بعقد قرانه رغم "العاصفة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان رامز أمير بعقد قرانه الخميس على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل حضره عدد من الأهل والأصدقاء. ولم ينس رامز طائره المفضل طائر العقاب فكان أول الحضور.

ونشر "رامز" صورا وفيديوهات من عقد القران عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلق قائلاً: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وكانت آخر أعمال رامز أمير مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، وقال أمير، إن مسلسل رسالة الإمام بالنسبة له مهم للغاية لأن دوره فيه مختلف، متابعا: "أنا أحب الأكشن وأحب الفن وخريج فنون مسرحية، ودورى بمسلسل رسالة الإمام تحدي بالنسبة لي".

وأضاف الفنان رامز أمير أن اللهجة التي استخدمها في مسلسل رسالة الإمام كانت صعبة، متابعا: "لم أكن أتحدث لغة عربية طوال الوقت بل تحدثت بلهجة عامية ولكنها لهجة عامية الخاصة بالعصر الذي عاش فيه الإمام الشافعي".

وتابع الفنان رامز أمير: "أول مرة أقدم دورا مع الفنان خالد النبوى وأنا أحبه للغاية وكنت أتمنى أن أقدم دور معه، وأنا شخصية جادة للغاية في العمل وأحب الفنان الجد في عمله والميزة عند خالد النبوى أنه أخذ الموضوع بشكل جدي أكثر من أي شخص أخر وهذا أعطانى طاقة كبيرة في العمل".



حفل زفاف رامز أمير (1)



حفل زفاف رامز أمير (2)



حفل زفاف رامز أمير (3)