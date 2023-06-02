شكرا لقرائتكم خبر عن The Covenant لـ جيك جيلينهال يحقق 17 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة The Covenant إلى 17 مليونا و 828 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 أبريل الماضى، ووصلت مدته إلى ساعتين و3 دقائق.

وانقسمت إيرادات فيلم The Covenant بين 16 مليونا و 924 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و 904 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم الجديد خلال الحرب فى أفغانستان، حيث يخاطر مترجم محلى بحياته ليحمل رقيبًا مصابًا عبر أميال متخطيا صعبا عديدة، ويجسد به النجم جيك جيلنهال دور أحد الضباط فى الجيش الأمريكى يقوم بعمليات خاصة خلال أحداث العمل مثلما عكس البرومو.

ويقوم ببطولة فيلم The Covenant كل من جيك جيلينهال، دار سليم، شون ساجار، جايسون وونج، ريس ياتس، كريستيان أوتشوا لافيرنيا، بوبي سكوفيلد، إميلي بيتشام.

ومن ناحية أخرى أجرى الممثل جيك جيلنهال والمخرج دوج ليمان محادثات مع شركة MGM للمشاركة في فيلم Road House، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حيث كانت هنالك العديد من الشائعات حول بدء العمل على النسخة الجديدة من العمل الذى طرحت النسخة الأولى منه في ثمانينيات القرن الماضى.

وصدر الفيلم الأصلي في عام 1989، ولعب الممثل الراحل باتريك سويزي دور الحارس دالتون، الذي تم تعيينه لتنظيف The Double Deuce، المكان الأقوى والأعلى صوتًا والأكثر صخبًا في جنوب خط Mason-Dixon، حيث يخضع دالتون للاختبار عندما يتعين عليه مواجهة رجل أعمال محلي فاسد.

كما تجري شركة MGM للانتاج محادثات للحصول على حقوق ملكية الفيلم الجديد "Combat School"، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى جيك جيلنهال، ويقوم بإخراجه سام هارجريف"Extraction"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".