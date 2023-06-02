شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت فى نيويورك لتسجيل أغنية جديدة بعد طرح ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت المغنية تايلور سويفت بأناقتها العالية عندما كانت تتواجد في استوديو موسيقى داخل مدينة نيويورك من أجل تسجيل أغنية جديدة، حيث تم التقاط عدة صور لها وهى في جولة أثناء خروجها من سيارة يقودها سائق مع حارس شخصي.

وذلك بعدما أعلنت المطربة تايلور سويفت عن إصدار جديد من ألبومها Midnights بعنوان Midnights: Til Dawn، والذي سيضم أغنية مع المغنية إيزيس جاستون المعروفة بـ إيس سبايس كضيف لها على إصدار جديد من Karma .

وقالت تايلور سويفت عبر حسابها بموقع تويتر: "يسعدني جدًا أن أقول إن أغنية Karma التي تتميز بأداء إيس سبايس المذهل ستخرج ليلة الغد جزءا من ألبوم Midnights الجديد Til Dawn Edition .

وأضافت سويفت: أنا من أشد المعجبين بهذه الفنانة الرائعة وبعد التعرف عليها يمكنني أن أؤكد إنها الشخص الذي يجب مشاهدته.



تايلور سويفت