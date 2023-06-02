شكرا لقرائتكم خبر عن تيام قمر ورنا رئيس تجمعهما قصة حب فى الجامعة بفيلم أولاد حريم كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانان الشابات تيام مصطفى قمر ورنا رئيس في بطولة فيلم أولاد حريم كريم الذى انطلق تصويره الشهر الماضى بعد فترة طويلة من التحضيرات، حيث يقدم الثائى شخصيتى طالبين في الجامعة وتجمعهما قصة حب تمر بالعديد من المواقف والمفارقات التي تكشفها أحداث الفيلم

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

وعرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

ودارت أحداث "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.