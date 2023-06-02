شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان حسن يوسف بقصر السينما الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، أن قصر السينما سيستضيف الفنان الكبير حسن يوسف بعد غد الأحد فى السابعة ونصف مساءً.

ويحل الفنان القدير حسن يوسف ضيفا على جمهوره فى ندوة يديرها المخرج عادل عوض، وبعدها يتم تكريمه وتسليمه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشواره الفنى الحافل وتاريخه الكبير.

كما سيتم عرض فيلم الجبان والحب من إنتاجه وإخراجه وبطولته مع النجمة الكبيرة شمس البارودي والنجمة الكبيرة هند رستم.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.