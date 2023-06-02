شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد توفيق.. لماذا رفض كتابة اسمه على مسلسل السقوط في بئر سبع والان مع تفاصيل الخبر
اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف وقدمه للمرة الأولى في فيلم "لا وقت للحب" ثم توالت أعماله السينمائية ومنها دوره الشهير في فيلم "القاهرة 30"، اشتهر بتعاونه مع الفنان الراحل نور الشريف، كما أنه أخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".
طوال مسيرته أخرج العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة منها الأعمال التاريخية الدينية، مثلما حصل مع مسلسل "عمر بن عبد العزيز" الذى حقق نجاحاً كبيراً.
اشتهر باحترامه لزملائه، ولعل أبرز دليل على ذلك ما حدث حينما استكمل إخراج مسلسل "السقوط في بئر سبع" بعد وفاة صديقه المخرج نور الدمرداش، حيث رفض كتابة اسمه على التتر، واشترط كتابة اسم نور الدمرداش وحده فقط احتراماً له.
أخرج أيضا ً مسلسل "الحسن البصرى"، و"نور الإسلام"، "هارون الرشيد"، وكانت لديه أحلام كبيرة في اخراج أعمال دينية أكثر، وكان دائم انتقاد الرقابة بحجة شدتها في الرقابة.
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