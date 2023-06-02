شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد توفيق.. لماذا رفض كتابة اسمه على مسلسل السقوط في بئر سبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان والمخرج أحمد توفيق، حيث إنه من مواليد 2 يونيو ويعد واحدًا من الممثلين الأكثر موهبة فى السينما والدراما ولعب أدواره باحترافية شديدة، كما أنه واحد من أهم المخرجين.

اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف وقدمه للمرة الأولى في فيلم "لا وقت للحب" ثم توالت أعماله السينمائية ومنها دوره الشهير في فيلم "القاهرة 30"، اشتهر بتعاونه مع الفنان الراحل نور الشريف، كما أنه أخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".

طوال مسيرته أخرج العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة منها الأعمال التاريخية الدينية، مثلما حصل مع مسلسل "عمر بن عبد العزيز" الذى حقق نجاحاً كبيراً.

اشتهر باحترامه لزملائه، ولعل أبرز دليل على ذلك ما حدث حينما استكمل إخراج مسلسل "السقوط في بئر سبع" بعد وفاة صديقه المخرج نور الدمرداش، حيث رفض كتابة اسمه على التتر، واشترط كتابة اسم نور الدمرداش وحده فقط احتراماً له.

أخرج أيضا ً مسلسل "الحسن البصرى"، و"نور الإسلام"، "هارون الرشيد"، وكانت لديه أحلام كبيرة في اخراج أعمال دينية أكثر، وكان دائم انتقاد الرقابة بحجة شدتها في الرقابة.