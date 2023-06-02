شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت التمثيل فى سن الـ14 وانطلقت من فيلم "البوسطجى".. فى ذكرى ميلاد زيزى مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزى مصطفى، حيث إنها من مواليد 2 يونيو 1943، حصلت على دبلوم الفنون التطريزية، ثم اختارها المخرج صلاح أبوسيف وهى فى الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة فى فيلم "بين السماء والأرض".

ثم قدمت فيلم "المراهقات"، الذى شاركت فى بطولته مع الفنانة ماجدة، قبل أن يختارها المخرج حسين كمال، لبطولة فيلم "البوسطجى"، الذى كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية فى عالم الفن وذلك فى 1968 أمام شكرى سرحان وصلاح منصور.

بلغ رصيدها الفنى نحو 44 فيلمًا سينمائيًا، وما يزيد على 100 مسلسل وسهرة وتمثيلية تليفزيونية وإذاعية، وقد دخلت عالم التمثيل فى سن مبكرة، ومن أفلامها الأخرى: (المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائرالفجر، وحرامية فى كى جى تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات).

ومن المسلسلات التليفزيونية التى شاركت فيها مسلسلات (أبنائى الأعزاء.. شكرًا، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة).

واندمج الفنان الراحل صلاح منصور في أحد مشاهد فيلم "البوسطجي" فجرح زيزي مصطفي بالسكين في صدرها، وهي القصة التي روتها زيزي في برنامج "ساعة صفا" مع الفنانة صفاء أبو السعود، حيث قالت إنها خلال تصوير فيلم البوسطجي، اندمج الفنان صلاح منصور في مشهد نهاية الفيلم، حيث كان من المفترض أن يطعنها بسكين في صدرها وهي سكين "اكسسوار" وأن به "سوستة" مع الطعن يدخل السلاح داخل اليد وهو أمر متعارف عليه سينمائيا، ولكن يبدو أن الـ "سوستة" صدأة، ومع اندماج صلاح منصور، قام بجرحها بالسكين في الصدر، وستر الله أن الجرح كان أقرب للخدش ولم يكن غائرا.