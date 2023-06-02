شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. تعرف على مشوار محمود ياسين من كلية الحقوق إلى إتقان الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين، إذ أنه من مواليد 2 يونيو عام 1941، فهو واحد من أبرز النجوم، حيث أرثى بأعماله المكتبة الفنية في مصر سينمائيا ودراميًا ومسرحيًا.

التحق محمود ياسين بكلية الحقوق في جامعة عين شمس في القاهرة، وبدأ حلم التمثيل يكبر داخله، وقبل تخرجه بسنة التحق بالمسرح القومي، حيث كان الأول في ثلاث تصفيات، وتم تعينه في المسرح القومي، وبدأ بالتمثيل على خشبة المسرح، ثم قدم عدداً من االمسلسلات الإذاعية مثل "وعاشت بين أصابعه"، و "ما بعد الأيام"، و "لست شيطانًا ولا ملاكًا"، وعدد من المسرحيات كمسرحية "عودة الغائب"، و "حدث في أكتوبر"، وعدد من المسلسلات مثل "النبي ها هنا"، و"أمير الشعراء أحمد شوقي"، وبدأ مشواره في السينما من خلال فيلم "القضية 68"، وبعده "الرجل الذي فقد ظله" ثم فيلم "3 قصص".

شارك محمود ياسين في فيلم "شيء من الخوف" عام 1969 من بطولة شادية ومحمود مرسي ويحيى شاهين وبدأ الجمهور يعرفه ثم شارك في فيلم "دخان الجريمة وبعدما أصبح من الفنانين الصاعدين بقوة في السينما وأسند له دور البطولة في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" بجانب شادية وصلاح قابيل وانطلق بعدها نحو البطولات السينمائية.

وكان أبرز الأفلام التي قدمها بعد انطلاقته، "الخيط الرفيع" مع فاتن حمامة و"أنف وثلاث عيون" مع نجلاء فتحى وماجدة وميرفت امين، و"قاع المدينة" مع نادية لطفي و"مولد يا دنيا" مع عفاف راضى، و"اذكريني" مع نجلاء فتحي و"الباطنية" مع نادية الجندى، و"الجلسة سرية" مع يسرا، و"الحرافيش" مع صفية العمرى.

قدم ما يزيد عن 150 فيلماً في مشواره منها "حكاية بنت اسمها مرمر"، "العاطفة والجسد"، "أغنية على الممر"، "امرأة سيئة السمعة"، "غابة من السيقان"، "أين عقلى"، "الوفاء العظيم"، "انتهى الحب"، "الرصاصة لا تزال في جيبى"، "شقة في وسط البلد"، "حب أحلى من الحب"، "جفت الدموع"، "لا يا من كنت حبيبى"، "أفواه وارانب"، "سونيا والمجنون"، وضاع العمر يا ولدى" وغيرها من الأفلام الهامة.

وفى الدراما قدم محمود ياسين عدداً من المسلسلات منها "ماما في القسم" مع سميرة أحمد، "وعد مش مكتوب"، "بابا في تانية رابع"، حكاوى طرح البحر"، "العصيان" بجزئيه الأول والثانى، "سوق العصر"، "رياح الشرق"، "أبى حنيفة التعمان"، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 14 أكتوبر من عام 2020.