شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تشكر المجلس القومى للمرأة على تكريمها عن دورها فى "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة منى زكي على تقديم الشكر إلى المجلس القومي للمرأة بعد تكريمه لها أمس عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، خلال الحفل الذي نظمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.

ونشرت منى زكي صورًا من تكريمها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "كل الشكر للمجلس القومي للمرأة لتكريمي عن مسلسل "تحت الوصاية"، ممتنة للقائمين على العمل وعلى حفل التكريم، وخالص التهاني للزملاء الذين فازوا بتكريمات المجلس القومي للمرأة هذا العام".



منى زكي

مسلسل "تحت الوصاية" عُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it في رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.