شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى عن انتقادات بوستر مسلسل "تحت الوصاية": كل ست عندها جمال مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة منى زكي على الانتقادات التي واجهها البوستر التشويقي لمسلسل "تحت الوصاية" قبل النجاح الكبير الذي يحققه العمل لاحقا، قائلة: "أنا مبشوفش أي ست قبيحة، كل ست عندها جمال مختلف ومميز".

وأشارت خلال لقائها في برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد المذاع عبر منصة watch it أنها تعد أهم مميزاتها في الحياة أنها واقعية، موضحة: "أنا واقعية على الأرض ولامسة الواقع على الرغم من الخيال اللي موجود في شغلنا، ودا ضروري عشان أكون متوقعة أي حاجة تحصل أو تتغير".



منى زكي

يذكر أن النجمة منى زكي تألقت بشكل مختلف خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذي شاركها بطولته كل من: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

وفازت منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، خلال حفل توزيع جوائز مسلسلات رمضان، وقدمها لها الفنان أحمد مالك، ووجهت منى الشكر للشركة المنتجة للمسلسل والمخرج محمد شاكر خضير وكل فريق العمل.

وكان بيشوي روزفيلت فاز بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل "تحت الوصاية"، فيما نال جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب عن نفس المسلسل، بالإضافة إلى فوز المخرج محمد شاكر خضير بجائزة أفضل مخرج لمسلسل 15 حلقة.