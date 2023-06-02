شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تشكر المجلس القومى للمرأة على تكريمها عن دورها فى "جت سليمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم على تقديم الشكر إلى المجلس القومي للمرأة بعد تكريمه لها أمس عن دورها في مسلسل "جت سليمة"، خلال الحفل الذي نظمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.





ونشرت منى زكي صورًا من تكريمها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، معلقة عليها: "تشرفت بتكريمي من المجلس القومي للمرأة عن مسلسل جت سليمة، شكرا جدا للدكتورة مايا مرسي علي اهتمامك وتشجيعك وشكرا لفريق عمل جت سليمة علي مجهودكم وإخلاصكم".

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.