شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عامًا على فيلم طريق الشيطان.. صداقة جمعت فريد شوقى ورشدى أباظة فى الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة، 60 عامًا على فيلم طريق الشيطان، حيث عرض فى 2 يونيو 1963 وفى كواليس تصوير الفيلم كانت الصداقة قائمة بين فريد شوقى ورشدى أباظة والتقطا صور جميعًا مازالت شاهدة على ذكرياتهما معًا.

ومن كواليس تصوير الفيلم وقتها حضر صحفى والتقط لهما صور أثناء التحضيرات، وجمعت فريد شوقى ورشدى أباظة وسامية جمال و كمال عطية.

والفيلم من بطولة فريد شوقى ورشدى أباظة وسامية جمال وتوفيق الدقن وشويكار ومديحة سالم وتأليف رشدى أباظة وإخراج كمال عطية.

تدور أحداث الفيلم حول الصديقين "أحمد" و"حسن"، اللذان يتعرفان على "سامية" راقصة الدرجة الثالثة بكباريهات الإسكندرية، والتى أخبرتهما بكرهها لمهنتها، بل وانتقلت للعيش معهما بنفس المنزل بعد أن رأت إعجاب "أحمد" بها، بينما ارتبط "حسن" بالجميلة "محاسن"، والتى عاشت معهم أيضا بنفس المنزل، بدأ الصديقان التعاون لإيجاد عمل شريف، ولكن فرحتهم لم تكتمل، حيث اتهم "حسن" بجريمة قتل، فيقع الجميع فى المشاكل.