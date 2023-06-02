شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يشكر المجلس القومى للمرأة على تكريمه عن دوره فى "حضرة العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على تقديم الشكر إلى المجلس القومي للمرأة بعد تكريمه له أمس عن دوره في مسلسل "حضرة العمدة"، خلال الحفل الذي نظمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.





ونشر محمد محمود عبد العزيز صورًا من تكريمه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وعلق عليها: " شكراً للدكتوره مايا مرسى وشكراً للمجلس القومى للمرأة و لكل القائمين عليه على تكريمكم لشركتنا {مجموعة فنون مصر} ولكل طاقم مسلسل "حضرة العمدة" وأود أن أعبر عن سعادتنا لنجاحنا فى إلقاء الضوء على عدة قضايا تخص المرأة".

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.