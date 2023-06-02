شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يحيى حفلاً موسيقيًا فى التجمع.. 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير هاني شنودة حفلاً موسيقيًا يوم 16 شهر يونيو الحالى على أحد مسارح التجمع الخامس، وبمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين على الساحة الغنائية المصرية على رأسهم الفنانة سيمون التي رافقتها ألحان شنودة في مسيرتها الفنية لسنوات، والمطربة دينا الوديدي صاحبة التعاون الأحدث مع شنودة في أغنيتهما "إحكيلي"، والمطربة الشابة ذات الصوت الساحر نوران أبو طالب.

ويقدم شنودة خلاله مجموعة من أبرز ألحانه ومقطوعاته الموسيقية التي أثّرت لأكثر من 50 عام في المشهد الفني المصري، وتعاون خلالها مع مجموعة من أبرز الفنانين المصريين.

ويأتي الحفل بعد حدث تاريخي جديد في مسيرة الموسيقار، وهو حصوله على جائزة الدولة التقديرية، حيث أعلنت وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني الثلاثاء الماضي منح الموسيقار هاني شنودة جائزة الدولة التقديرية في الفنون وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الموسيقية على مدار سنوات من مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

هاني شنودة هو أحد أهم الملحنين والموزعين المصريين، ومع مسيرة حافلة باكتشاف المواهب الموسيقية قام بتأسيس فرقة المصريين التي غيرت الموسيقى في مصر وللأبد والتي ألّف ولحّن برفقتها 9 من أكثر الألبومات الموسيقية نجاحًا، بالإضافة لذلك قدم شنودة ما يزيد عن 150 مقطوعة من بين أكثر مقطوعات الموسيقى التصويرية تأثيرًا في ذاكرة الفن المصري من بينها: فيلم المشبوه، والحريف، والغول، وعصابة حماده وتوتو، وغريب في بيتي، والأسطى المدير، وشمس الزناتي.