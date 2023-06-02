شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تشكر المجلس القومى للمرأة على تكريمها عن مسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نيللى كريم على تقديم الشكر إلى المجلس القومي للمرأة بعد تكريمه لها أمس عن دورها في مسلسل "عملة نادرة"، خلال الحفل الذي نظمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.

ونشرت نيللى صورًا من تكريمها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، معلقة عليها: كل الشكر و التقدير للمجلس القومي للمراة علي الدعم الذي يقدمه المجلس الي كل امرأة مصرية، مبروك لكل صناع الدراما المصريه ، سعيده اني شاركت معاكم اليوم الجميل ده .

وكرم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، صناع مسلسل "عملة نادرة" خلال احتفالية المرأة في دراما رمضان، والذي أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، حيث تم تكريم بطلة العمل النجمة نيللي كريم، والمؤلف دكتور مدحت العدل والشركة المنتجة العدل جروب، وتسلم التكريم المخرج ماندو العدل.

وأتى الحفل بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس، من بينهم محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة "ميديا هب media hub"، ويسرى الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنجمات منى زكى، ودنيا سمير غانم، ونهال عنبر، ونيللى كريم، وروجينا، والفنان عصام السقا، والطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والطفلة مريم، والكاتبة مريم نعوم، والمخرج ماندو العدل، والمخرج سامح عبد العزيز.