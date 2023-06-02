شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة "إنسان آلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الديفا سميرة سعيد لأغنيتها الجديدة التي تحمل "انسان آلي" المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: أخيرًا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها.. قريباً.

أغنية إنسان آلى كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هانى ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع ديجيتال ساوند.

طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث أعمالها الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "زعلنا من بعض" على موقع يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى، وتعود الديفا من خلالها إلى نمط الأغنيات الطربية.

"زعلنا من بعض" هى الأغنية التاسعة من بين أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد "إنسان آلي"، الذى تطرح أغنياته على فترات متقاربة، ومن المقرر أن تطرح سميرة آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية "إنسان آلى" خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعمل على اختيار التوقيت المناسب لطرحها.