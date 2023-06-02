شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز: المخرج هو المحرك الأساسى لنجاح العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان وليد فواز، خلال لقائه مع تليفزيون ”الخليج 365” مع سارة إسماعيل بحفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية، أنه سعيد لكل زملائه الذين تكرموا خلال الحفل.

وقال وليد فواز: "أى حد من زملائى اتكرم على دور بالنسبة ليا شيء مفرح جدًا وحاجة تسعدنى لأنك بحس تعبك مرحش على الأرض والجمهور مقدر، وصعوبة التصوير فى رمضان عملين إزاى توفق فى المواعيد وأهم حاجة أنى أكون بشتغل مع مخرج عنده ضمير مهنى كبير أوى ومحترم والورق والسيناريو يكون حلو ومتزن".

واستطاعت دراما المتحدة الهيمنة على أغلب جوائز المسلسلات الرمضانية، حيث فاز المخرج محمد سامى بجائزة أفضل مخرج لمسلسل 30 حلقة عن "جعفر العمدة"، وحصد المسلسل جائزة أفضل مسلسل دراما، ومحمد رمضان أفضل ممثل، وأحمد داش أفضل ممثل مساعد، فيما حصد أحمد أمين جائزة أفضل ممثل كوميدى عن مسلسل الصفارة، ونالت منى زكى جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، ونال المخرج محمد شاكر خضير جائزة أفضل مخرج لمسلسل 15 حلقة عن نفس المسلسل، وحصل بيشوي روزفيلت على جائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل "تحت الوصاية"، فيما نال المسلسل جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب، بينما نالت وكالة ميديا هب "سعدي - جوهر" بجائزة أفضل وكالة في العام.

وذهبت جائزة أفضل أزياء لحسن مصطفى عن مسلسل "جت سليمة" و"حرب"، وشهد حفل توزيع الجوائز إهداء طه الدسوقي الجائزة التى حصل عليها وهي جائزة أفضل نجم صاعد إلى الطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والذى نافس معه في نفس الفئة، ليسجد عمر شريف ساجدا شكر لله وهو يبكي من فرحته بالجائزة.