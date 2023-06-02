بالمايوه.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بأحدث ظهور لها بعد طلاقها من تامر حسني – (صورة)

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 06:50 مساءً - نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل خلال خاصية ستوري عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو من أحدث ظهور لها برفقة بناتها.

ظهرت بسمة وهي في حمام السباحه برفقة بناتها وكانت ترتدي مايوه أنيق، وتركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة. واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا.

أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال اعجاب عدد كبير من متابعيها، خاصة وأنها تستمتع بحياتها وتجاوزت أزمة الانفصال بشكل سريع.

بسمة بوسيل مع بناتها في أحدث ظهور

الجدير بالذكر أن بسمة بوسيل ظهرت مؤخرا من داخل احدي الاستديوهات واكد مهندس الصوت مصطفي رؤوف أن بسمة بالفعل عادت للغناء وأنها سجلت عدة أغنيات من المقرر عرضها الفتره المقبلة.

بسمة بوسيل مع بناتها في أحدث ظهور

بسمة بوسيل تصف مديرة أعمال تامر حسني بـ “خرابة البيوت”

وتصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث في الأيام القليلة الماضية، بسبب هجومها على هالة عمر منسقة أعمال الفنان تامر حسني التي احتفلت بزفافها مؤخرًا، وكتبت بسمة على صورة زفاف هالة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

وخرجت “بوسيل” عن صمتها، وأوضحت أن مديرة أعمال زوجها الفنان تامر حسني سبب رئيسي في انفصالهما، إذ كتبت عبر استوري آخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: كانت سببا في خراب البيت.. احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك.

طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

وكانت قد أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسميًا من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.

بوسيل وتامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما تاليا

العلاقة بين بسمة بوسيل وتامر حسني كانت على ما يرام بعد طلاقهما، إذ احتفل الفنان تامر حسني مع طليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى تاليا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتامر حسني مع أبنائه وبسمة وهو يمزح معهم ويغني أغنية عيد الميلاد، وظهرت التورتة على شكل كرة قدم وعليها شعار اتحاد كرة القدم.

وحرص الثنائي تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل على الغناء لابنتهما تاليا خلال حفل عيد ميلادها الذي شهد حالة من السعادة والبهجة.

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل تعود إلى عام 2012، حيث قال تامر في أحد اللقاءات التليفزيونية: “بسمة كانت صوري في غرفتها، وكان عندها حلم منذ صغرها، ومرة جابت لي كشكول فيه صوري، وكانت بتتعامل معايا كأني خطيبها أو زوجها المستقبلي وكاتبة لي كلام حب”.

وأضاف تامر حسني إن بداية شرارة الحب كانت بعد رؤيته لها فى إحدى حفلاته الغنائية بالمغرب، قائلا: “كانت تتمنى الغناء برفقتي ومن هنا كانت البداية”.

وعلى مدار الأشهر الماضية واجه تامر وبسمة الكثير من المشكلات، وهو ما جعل خبر الطلاق يتردد كثيرا وأصبح خبر انفصالهما اليوم ليس مفاجأة.

يُذكر أن تامر حسني يواصل حاليًا تصوير أحدث أعماله السينمائية “فيلم تاج” ضمن أول سلسلة لأفلام الأبطال الخارقين والمقرر الإعلان عن ميعاد طرحه في السينمات خلال العام الجاري

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