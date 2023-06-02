شكرا لقرائتكم خبر عن من لايف كوتش لصيدلانية.. ياسمين صبري تعود إلى السينما بعد 4 سنوات بفيلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة ياسمين صبري نشاطًا فنيًا سينمائيًا خلال الفترة الحالية، إذ أنها تخوض موسم عيد الأضحى المقبل 2023 بفيلمين وهما: "البعبع" و"أبو نسب"، بعد غياب 4 سنوات عن السينما، كما تواصل أيضًا التحضير لأولى بطولاتها المطلقة في السينما مع المخرج بيتر ميمي.

وتشارك الفنانة ياسمين صبري في فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، وتجسد خلال الأحداث شخصية دكتورة صيدلانية بسيطة، وخلال الأحداث تلتقى بأمير كرارة الذى يجسد دور مجرم يتوب عن الإجرام، ويحدث بينهما العديد من المواقف المشوقة.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.



ياسمين صبري

كما تشارك "صبري" في فيلم "أبو نسب" مع الفنان محمد إمام، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

فيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وعلى جانب آخر تواصل ياسمين التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، اذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها بيتر ميمى في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي.

وتعود ياسمين صبرى إلى السينما فى 2023 بـ 3 أفلام دفعة واحدة بعد غياب 4 سنوات، اذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفاروق الفيشاوى وإخراج حسين المنباوى.