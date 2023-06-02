بسبب هذه الصورة.. ياسمين عبدالعزيز تطلب الطلاق من العوضي أمام الجميع! – شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 08:48 مساءً - نشر النجم المصري أحمد العوضي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وظهر من خلالها وهو يتناول “الكبده النيئة” دون طهي.

وأوضح “العوضي” أن الصورة هي من حلوله ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة” مع النجمة إسعاد يونس.

أحمد العوضي يشوّق جمهوره بصورة غريبة

وقال أحمد العوضي في تعليقه على تلك الصورة التلى فاجئت الجمهور: “كبده نيه بدمها.. حصريًا مع صاحبة السعاده قريبًا”.

ياسمين عبد العزيز تمازح العوضي: طلقني!

ولم تمر الصورة والتعليق مرور الكرام حيث علّقت زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز على الصورة مازحة “إيه ده!!!!.. طلقني” لتنهال تعليقات محبي النجمين على الصورة وعلى تعليق ياسمين معبرين عن إعجابهم الكبير بجمال حضور النجمين وخفة دمهما ومزاحهما مع بعضهما البعض.

الصورة التي نشرها أحمد العوضي عبر حسابه على فيسبوك وتعليق ياسمين عبد العزيز

ويستضيف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، قريبا الفنان أحمد العوضى للحديث عن أعماله الفنية والتى كان أخرها مسلسل ضرب نار الذى أذيع خلال شهر رمضان 2023.

آخر أعمال ياسمين والعوضي

مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

قصة مسلسل «ضرب نار »

تدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل “كاوتشات سيارات”، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

يذهب جابر إلى القاهرة وبالتحديد إلى حي روض الفرج بشبرا وهناك يلتقي بمهرة أبو الليل (ياسمين عبدالعزيز)، حيث يستأجر منها محل أسرتها، كما تعمل مهرة في مصنع “عبايات” يقع في منطقة شعبية، وتكون مسئولة عن أخوها طارق، وأختها لولي بعد وفاة والدهم، وتتصاعد الأحداث بين جابر ومهرة حتى يرتبطا، ولكن يحدث لهما ما يغير مصير الأحداث حيث يدخل إلى السجن، ويتعرف على أحد تجار السلاح، وتقع مهرة تحت ضغط زيدان أحد رجال الأعمال الذي له أعمال غير مشروعة، وتتطور الأحداث بخروج جابر من السجن، لنعرف مصير علاقتهما.

أحمد العوضي في «فيلم البلدوزر»

كما يواصل أحمد العوضي تحضيراته لفيلمه الجديد البلدوزر، الذي يظهر خلاله كبطل في الـ MMA، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم تأليف أحمد حسني في أولى تجاربه في الكتابة للسينما، وتم التحضير له منذ فترة طويلة، حيث تدرب العوضي على مدار الفترة الماضية على رياضة ال «MMA»، وهي اختصار لجملة Mixed martial arts أو فنون القتال المختلطة، وهي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، وهو أول فيلم عربي عن هذه اللعبة، الأمر الذي جعل العوضي يعكف على التواجد الدائم في صالات الألعاب الرياضية، حيث تدور أحداث الفيلم حول هذه الرياضة، ويمارسها البطل.

وتدور قصة “فيلم البلدوزر” في إطار اجتماعي، حول شاب مصري يمارس هذه الرياضة، ويحلم بالوصول إلى العالمية من خلالها، وبالفعل يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في البطولة التي ستقام في لاس فيجاس، ويشرف على تدريبه مدرب أمريكي عالمي.

وقامت شركة إنتاج الفيلم بالتعاقد مع بطل العالم في لعبة الMMA، للمشاركة في الفيلم، كما قام المخرج طارق العريان بالاتفاق مع النجم العالمي روبرت دي نيرو، على المشاركة كضيف شرف في الفيلم، حيث وافق دي نيرو بشكل مبدئي، لحين الاطلاع على سيناريو الفيلم، ومن المفترض أن يجسد دور المدرب العالمي الذي سيقوم بتدريب البلدوزر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العوضي في تصريح محلّي: من المفترض أن نبدأ التحضير للعمل بعد انتهاء موسم عيد الفطر، بسبب انشغال طارق العريان بتصوير مسلسل معاوية، كما أني كنت مشغول بتصوير مسلسل ضرب نار.

وفى وقت سابق أكد الفنان أحمد العوضى أن تجربة “يحيى وكنوز” مهمة جدا موضحا أنه مسلسل يعمل على توعية الأطفال بتاريخهم، وأنا حبيت أكون جزء بسيط من هذا العمل الذى حقق النجاح، وأنا مع العمل قلبا وقالبا وفخر ليا المشاركة فى هذا العمل الجميل.

وأضاف أحمد العوضى: “أشكر الشركة المتحدة على هذا العمل وقيامها بتوعية الأطفال بتاريخ بلدهم، وهذه خطوة مهمة من المتحدة وأتمنى أعمال أخرى كهذه”.

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