“صغرتي 50 سنة”.. سوسن بدر تُثير حيرة الجمهور بأحدث ظهور لها.. شاهدوا كيف أصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 08:48 مساءً - ظهرت الفنانة سوسن بدر، بإطلالة شبابية مرتدية “باروكة” أثارت من خلالها تفاعلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت سوسن، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “البواريك الخطيرة ..شعر طبيعي تحفة”.

سوسن بدر في أحدث ظهور لها

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “جميلة جدا ومصغراكي أوي”، “تحفة عليكي” ، “والله افتكرت الصورة فوتوشوب” ، “حلوة جدا ما شاء الله” ، “زي القمر في كل أحوالك” ، “جميلة أوي ما شاء الله” ، “أيوة كدة اطلعي بقى برة دايرة الشعر الأبيض ده” ، “صغرتي خمسين سنة” ، “افتكرتك صبية صغيرة”

أحدث تصريحات سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بأدوار فنية من أجل الأموال فقط ولم يكن بها مجاملات فنية مثلما يفعل بعض الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تشعر في أي دور قامت به بأنه سهل أو لا يحتاج تعب.

وأضافت سوسن بدر، خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة “تن” الفضائية، أن هناك أدوار لم تكن تعجبها ولكنها قامت بها من أجل الحصول علي الأموال والعمل في نفس الوقت، موضحة أنها قامت بجميع أدوارها بإتقان تام ولم تقصر في أي عمل فني.

وتابعت سوسن بدر، أن أي عمل فني قبلت به لم تستسهله وقامت بمراجعته جيداً حتي تتقن الشخصية التي تكون بداخل الدور حتي يظهر للمشاهدين بالشكل الجيد الذي تريده.

سوسن بدر تبدأ تصوير فيلم “أل شلبي”

وعلى الصعيد الفني، بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير فيلم “آل شلبي“، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية معينة وتحدث العديد من المفارقات، من خلال الصراع بين أبطال العمل لمناقشة قضية من القضايا الاجتماعية التي تهم الشارع المصري.

الفيلم بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، وسيناريو آيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، حسن مالك، إخراج آيتن أمين.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2023 الماضي بمسلسل “بابا المجال” .

تدور أحداث العمل في إطار درامي شعبي حول تجارة قطع الغيار من خلال قصة صعود تاجر قطع غيار سيارات، بدأ في هذا المجال بشكل بسيط، ليصبح مع تطور الأحداث أكبر تاجر في السوق .

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد ومن تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

وشاركت سوسن بدر أيضًا في رمضان 2023 بـ “مسلسل جميلة” مع ريهام حجاج، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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