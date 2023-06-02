على خطى أبيها.. حنين محمد رمضان تُثير غضب السوشيال ميديا بملابس مثيرة وفيديو غير لائق في المدرسة

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 08:48 مساءً - أشعلت حنين، ابنة النجم محمد رمضان من زوجته الأولى، السوشيال ميديا بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية، بفيديو على “التيك توك”.

فيديو ابنة محمد رمضان

ونشرت حنين ابنة محمد رمضان فيديو لها وهي ترقص مع أصدقائها، ونشرته عبر حسابها الشخصي على “التيك توك”، ونال مقطع الفيديو تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين معها.

وظهرت ابنة محمد رمضان في الفيديو بملابس كاجوال في البداية، ثم قامت بتغيير ملابسها وكأنها في حفلة تنكرية.

لقطات من فيديو إبنة محمد رمضان

ظهور حنين ابنة محمد رمضان بالملابس المثيرة في المدرسة، تسبب في غضب جمهور السوشيال ميديا، وأنهالت التعليقات التي تجمع بين السخرية من أفعالها وأفعال والدها وبين الغضب من هذا التصرف.

لقطات من فيديو إبنة محمد رمضان

أما الفنان محمد رمضان فلم يتفاعل مع فيديو ابنته ونشر عبر حسابه على إنستجرام فيديو تكريمه بجائزة، بجانب فيديو آخر من وجوده في بيروت.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده

من ناحية أخرى، احتفل الفنان محمد رمضان، مؤخرا، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

مسلسل «جعفر العمدة»

يُشار إلى أن النجم محمد رمضان، حقق نجاح كبير خلال شهر رمضان 2023 الماضي، بمسلسل “جعفر العمدة“، للمخرج محمد سامي، وتصدر العمل قائمة التريند على محرك البحث بجوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في بطولة “جعفر العمدة “، مع محمد رمضان كلا من النجوم هالة صدقي، زينة، عصام السقا، أحمد داش، إيمان العاصي، منذر ريحانة، فتوح أحمد، منة فضالي، مي كساب، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم.

فيلم «هارلي»

النجم محمد رمضان لم يكتفى بنجاحه في الدراما خلال شهر رمضان، وكلل هذا النجاح في السينما بعرض فيلمه الجديد “فيلم هارلي” خلا لموسم عيد الفطر المبارك، والذى ينافس مع عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميدية والرعب، وحقق إيرادات كبيرة ما يقرب من 30 مليون جنيه في أقل من 10 أيام.

ومن الملفت للنظر أن النجم محمد رمضان اصطحب معه بعض عناصر مسلسل “جعفر العمدة” الذى حققوا معه النجاح إلى فيلم “هارلى، حيث تواجدت مي كساب في دور زوجة والده في “هارلى” بعدما جسدت دور زوجته في “جعفر العمدة”.

وظهر أيضا الفنان أحمد داش في دور شقيقه في “هارلى” بعدما جسد دور ابنه في “جعفر العمدة”، وظهر حسنى شتا فى شخصية أحد أفراد العصابة في “هارلي” بعدما ظهر كضيف شرف فى دور شقيق إيمان العاصى في “جعفر العمدة، ويتبقى المخرج محمد سامى الذى شارك في العملين كمؤلف لهما.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

تدور احداث الفيلم حول أن يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

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