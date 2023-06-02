ظهور إعلامي نادر لـ والدة الفنانة منى زكي شاهدوا كم تشبهها!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 08:48 مساءً - تصدر اسم الفنانة مني زكي الترند علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها في برنامج Out “كامل العدد” مع الإعلامي محمود سعد.

وتحدثت منى زكي خلال هذا اللقاء عن الكثير من المواقف والأحداث والأسرار الخاصة بحياتها الفنية والشخصية.

ظهور نادر لـ والدة منى زكي

كانت المفاجأة أن والده مني زكي تواجدت ضمن اللقاء الذي يتم تصويره على أحد المسارح بحضور عدد كبير من الجمهور لتدعم ابنتها.

ظهرت مني زكي في اللقاء بإطلالة كلاسيكية جذابة فارتدت بدلة من اللون الأزرق واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم.

وقالت الدكتورة تهاني جعفر خلال الحلقة: دايمًا بخاف عليها لأنها بنت طول عمرها كويسة جدًا وزوجة وأم شاطرة، في كل حاجة الحقيقة ما شاء الله عليها، ومازحتها منى زكي قائلةً: القرد في عين أمه غزال.

منى زكي في برنامج Sold Out

وتابعت والدة منى زكي: ما شاء الله ماشية كله مظبوط، مش بشوف غير مسلسلاتها، بتكلمني أول واحدة تسألني وممكن أقولها برافو عليكي أو لا.

منى زكي في برنامج Sold Out

وسألها الإعلامي محمود سعد: إيه أكتر شخصية قدمتها وأثرت فيكي وحبتيها، لتجيبه والدة منى زكي، قائلةً: الحقيقة لعبة نيوتن.

واستطردت منى زكي: ماما بتنقدني جامد على فكرة مش على طول بتطبطب عليا، بيبقى عندها كلام بتقوله على طول.

واستكمل محمود سعد محاورة والدة منى زكي، ليسألها: كنتِ متوقعة تبقى نجمة ومشهورة؟، لتجبيه: في مرة كنا على البحر وفيه واحدة بتشوف الودع ووقفت عشان أتفرج، وكنت لسه مخلفتهاش وقالتلي هتجيبي بنت وهتبقى مشهورة جدًا جدًا وهتلفي العالم أنتي وهي وده حصل.

آخر أعمال منى زكي

واستطاعت منى زكي تحقيق نجاح كبير خلال موسم دراما رمضان 2023، بمسلسل تحت الوصاية، الذي ناقشت من خلاله قانون الوصاية على الأطفال وجسدت معاناة الأمهات مع القانون.

مسلسل تحت الوصاية شارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول امرأة تعول أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد، وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى، وتتطور الأحداث بعد ذلك

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