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هانى شاكر ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع أحمد عادل وعزيز الشافعى

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القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب هانى شاكر من تسجيل أحدث أغانيه الدرامية التي تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عادل والملحن عزيز الشافعى والشاعر بهاء الدين محمد وينتظر طرحها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عملية المكساج بالاستوديو.

 

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هانى شاكر وأحمد عادل وعزيز الشافعى وبهاء الدين محمد

 

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 أحمد عادل وهانى شاكر

يذكر أن النجم هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، الأيام الماضية على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور وكان قد روج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربى، نال إعجاب محبيه ومتابعيه.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامى سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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