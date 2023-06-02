شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة أزياء هندية.. ما لا تعرفه عن أحدث قصة حب فى حياة ليوناردو دى كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الشائعات والقصص الغرامية حول ليوناردو دى كابريو لن تتوقف خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما ذكرت تقرير جديد لموقع الديلى ميل أن الممثل الشهير يغازل عارضة أزياء هندية بريطانية، وذلك بعدما ذكرت تقارير أخرى في وقت سابق تقربه من إيرينا شايك.

وهو الأمر الذى لم يثبت صحته إلا أن التقرير استند في كلامه إلى أن ليوناردو وعارضة الأزياء الهندية نيلام جيل البالغة من العمر 28 عام، قضى معاً وقتاً طويلاً يوم الثلاثاء الماضى، وتناولا فيه العشاء معًا.



ليوناردو ونيلام جيل

من ناحية أخرى حرص الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو على الإشادة بالمخرج المتميز ومعلمه منذ فترة طويلة مارتن سكورسيزي بعد العرض الأول لدراما الجريمة الغربية Killers of the Flower Moon في مهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا.

وتحدث دي كابريو خلال مؤتمر صحفي عن الفيلم قائلا: "لقد كان مارتن قادرًا على تعريف نفسه بأنه المخرج الوحيد في عصرنا".

وفى حديثه عن شراكة المخرج الفنية مع الممثل العالمى روبرت دي نيرو، الذي يلعب أيضًا دورًا محوريًا في الفيلم، والذى يعد تعاونه الحادي عشر مع سكورسيزي، قال دي كابريو قائلا:"المستويات الفنية التي تمكنوا من تحقيقها معًا عالية جدا، وعلاقتهم ساعدتنى على التغيير، وليس هذا فقط بل كانت نموذج مهم بالنسبة لي، ولقد أثرت على الجيل بأكمله من الممثلين الذين نشأت معهم ولا مثيل له".

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.