بالصور – إبنة فنانة مبتعدة عن الساحة الفنّية.. خمنوا من هي من الشبه؟

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 09:50 مساءً - رغم ابتعادها منذ سنوات طويلة عن الساحة الفنية واصدار الأغاني، إلا أن الفنانة اللبنانية ألين خلف تحرص على مشاركة متابعيها على منصات السوشيال ميديا بأجمل صورها مع عائلتها ومناسباتها الخاصة.

الفنانة اللبنانية ألين خلف رغم أنها لم تعتزل الفن بشكل رسمي، لكنها اختفت عن الساحة الغنائية منذ سنوات طويلة بعد فترة زواجها حيث دخلت القفص الذهبي وتزوجت من رجل الاعمال اللبناني كارلو إيلي ايوب في 24 يوليو 2013، وهو نجل الكوميدي الشهير إيلي أيوب، وزرقت منه بطفلة.

أحدث إطلالة لـ ألين خلف مع ابنتها

ألين كشفت في أحدث صورها على حسابها الرسمي على إنستجرام، عن لقطة مميزة لها مع ابنتها ليفي أيوب، فظهرت برفقتها وهي تحتضنها، وعبرت عن حبها الكبير لها قائلة :”الله يحميلي ياكي ويحمي ولاد العالم

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