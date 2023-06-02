عريس جديد.. رامز أمير يحتفل بزفافه في أجواء عائلية شاهدوا صورة “غريبة” له مع زوجته!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يونيو 2023 09:50 مساءً - احتفل الفنان الشاب رامز أمير بحفل زفافه أمس الخميس في جو عائلي اقتصر على تواجد الأهل وعدد من الاًصدقاء المقربين من العروسين.

ونشر “رامز” أول صورة من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي “إنستجرام“، وظهر برفقة زوجته، في صورة غير تقليدية ظهر فيها ممسكا بنسر بينما لم تكشف الصورة عن وجه عروسه إذ وقفت بظهرها، وعلق قائلاً “اتواعدنا نفضل كده للأبد”.

رامز أمير يحتفل بحفل زفافه

وانهالت تعليقات التهنئة من متابعي “رامز” مباركين “مبروك، ألف مبروك ربنا يسعدكم، ألف مبروك وكمل مسيرتك في علاج الحيوانات، ربنا يسعدكم”.

ونشر “رامز” صورة له بـ “روب” كتب عليه “العريس” من استعدادات حفل الزفاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت الاستعدادات العاصفة الترابية والتي عصفت بتحضيرات حفل الزفاف.

وسخر رامز أمير مما حدث بفيديو شهير للفنان محمد هنيدي من فيلمه “عسكر فى المعسكر” وهو يقول هتجوز يعني هتجوز حتى لو ضربتونا بصواريخ.

وكان قد كشف “رامز” عن إقامة حفل زفافه خلال الأسبوع الماضي أثناء محاولته إنقاذ طائره الجارح بأحد العيادات البيطرية ونشر صورة برفقته وعلق قائلاً “عارف أنكم عاوزين تطمنوا على رحمة الناس متعرفش أني هتجوز كمان 5 أيام وسبت كل حاجة عشان رحمة”.

رامز أمير يشارك فى مسلسل رسالة الإمام

وشارك الفنان رامز أمير فى موسم رمضان 2023 الماضي فى مسلسل رسالة الإمام مع الفنان خالد النبوى وأروى جودة ونضال الشافعي ووليد فواز وعدد كبير من الفنانين وكان المسلسل من إخراج ليث حجو.

رامز أمير وقصة حبه للطيور الجارحة

أفصح الفنان رامز أمير عن تفاصيل تربيته للطيور الجارحة و خاصة نسره الذي يطلق عليه اسم “رهبة”، موضحا أنه سجل أعلى حوم موجود بالعالم و طار313 مترا وأكثر بعد تدريب استمر 3 سنوات.

وأضاف رامز أمير خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على فضائية “سي بي سي”، أنه مغامر بطبعه ويحب التجارب الجديدة، و يبحث دائما عن ما يشبعه كإنسان و أنه ظل سنين يُجرب أدوارا مختلفة في التمثيل حتى أدرك أن النوع الذي يميل له في التمثيل هو الأكشن.

رامز وحلم الأكشن

و نوه رامز أمير، إلى أن حلمه أن يصبح ممثل أكشن يستطيع أن يمثل، و يري أن ذلك ليس موجودا أو متوفرا بالعالم بنسبة كبيرة، ومعظم ممثلى الأكشن لا يمتلكون الموهبة لذلك، وحسب دراسته في المعهد فكان طموحة أن يكون متميزا في المزج بين الموهبة و التمثيل، مشيرا إلى أن العديد من الجماهير اندهشوا بأدائه بفيلم “حملة فرعون” بإعتباره أول دور أكشن له.

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