شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الجنيدي أول مايسترو امرأة فى مصر تترشح لعضوية الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المايسترو إيمان الجنيدى، الترشح لعضوية مجلس نقابة الموسيقيين، المقرر إقامتها فى أغسطس المقبل، بعد أن أعلنت النقابة بداية الترشح لانتخابات النقيب ومجلس الإدارة ستكون من الأيام الآتية 11 و12 و13 من شهر يونيو.

على أن تكون التنازلات عن الترشح يوم 18 و19 و20 من نفس الشهر، في حين الطعون على المرشحين للانتخابات أيام 25 و26 و27 من الشهر ذاته، في حين إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الثانى من يوليو أما يوم الاقتراع وإعلان النتائج ففي الأول من أغسطس.

إيمان الجنيدى، أول مايسترو "سيدة" فى مصر نالت الكثير من التكريمات، منها تكريم من السيدة انتصار السيسي يوم تكريم المرأة المصرية أيقونة النجاح 18/3/2021 بقصر القبة وتكريم من الهيئة العامة بقصور الثقافة على المستوى القومى للمرأة المصرية 26/3/2022 بمسرح الجمهورية ،تكريم كأفضل مايسترو على هيئة قصور الثقافة عام 2010 بدار الأوبرا المصرية، وتكريم سفارة السويد ضمن أفضل 22 شخصية مؤثرة لعام 2022 بجمهورية مصر العربية بسفارة السويد.