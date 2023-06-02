شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة ميرنا نور الدين بعد دقائق بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، والذى يقام بأحد الفيلات الكبرى بالقاهرة.

وكانت ميرنا نور الدين قد أعلنت عقد قرانها في جو عائلى، ونشرت صورة بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلقت قائلة: "الحمد لله كتبنا الكتاب".

ويُعرض للفنانة ميرنا نور الدين في السينما فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة كل من: على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وشاركت ميرنا نور الدين في رمضان من خلال مسلسل الكتيبة 101 بطولة كل من: عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.