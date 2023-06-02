شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعتذر عن عدم حضوره حفل تكريمه مع أبطال "جعفر العمدة" بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان محمد رمضان عن عدم حضوره حفل تكريمه في الجامعة الأمريكية مع أبطال مسلسل "جعفر العمدة"، وأرسل فيديو قال فيه "ثقة في الله نجاح كان نفسى هاجى".

وكرمت الجامعة الأمريكية أبطال مسلسل "جعفر العمدة"، منهم: منذر رياحنة ومى كساب وأحمد فهيم وعصام السقا وأحمد عبد الله والمخرج محمد سامى والمؤلف مهاب طارق .

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، منة فضالى، مى كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.