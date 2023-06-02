شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال وفريال يوسف ولقاء سويدان وهاجر الشرنوبى فى حفل زفاف ميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين علي حضور حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، منذ اللحظات الأولى، منهم: الفنانة التونسية فريال يوسف، الفنانة لقاء سويدان، والمخرج خالد جلال، الفنان توني ماهر، الفنان عماد صفوت، والفنانة هاجر الشرنوبي، الفنان حازم إيهاب.

وكانت الفنانة ميرنا نور الدين قد احتفلت بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، في جو عائلى، ونشرت صورة بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلقت قائلة: "الحمد لله كتبنا الكتاب".

ويُعرض للفنانة ميرنا نور الدين في السينما فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وشاركت ميرنا نور الدين في رمضان من خلال مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.